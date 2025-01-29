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13:45, 29 января 2025Спорт

Комики станут тренерами на матче звезд КХЛ

Комики Гараев, Стахович, Хугаев и Чебатков станут тренерами на матче звезд КХЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Айдар Гараев

Айдар Гараев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стендап-комики Айдар Гараев, Алексей Стахович, Евгений Чебатков и Хетаг Хугаев станут тренерами на матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Ассистентом Игоря Никитина в дивизионе Тарасова станет актер и комик, ведущий «Хоккейного борта» Айдар Гараев. Помощником Алексея Жамнова в команде дивизиона Боброва будет стендап-комик, резидент Stand Up на ТНТ, участник проекта «Прожарка» Алексей Стахович.

Стендап-комик, шоумен, ведущий Stand Up на ТНТ и проектов «Игра» и «Концерты» Евгений Чебатков составит тренерский штаб сборной дивизиона Чернышева вместе с главным тренером Виктором Козловым. Помогать канадцу Бенуа Гру в команде дивизиона Харламова будет участник Stand Up на ТНТ, финалист шоу «Comedy Баттл» Хетаг Хугаев.

Матч звезд КХЛ состоится 9 февраля в Новосибирске. Его будет предварять шоу-программа с конкурсами за день до проведения самих игр. Ранее стало известно, что Матч звезд из-за травмы пропустит форвард СКА Евгений Кузнецов.

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