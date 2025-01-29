В Приднестровье рассказали о кредите на газ от России

Глава Приднестровья Красносельский заявил о выделении Россией кредита на газ

Россия выделит Приднестровью кредит на покупку газа. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

Также политик приветствовал помощь Евросоюза в объеме 30 миллионов евро, которые можно потратить на преодоление энергокризиса. По его словам, было бы нелепо и глупо, находясь в таких сложнейших условиях, отказываться от любой помощи.

Между тем исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что контролируемая «Газпромом» компания подписала договор с ООО «Тираспольтрансгаз» на заем трех миллионов кубометров газа для поддержания функциональности газовой системы левого берега Днестра.

Такой объем позволит продержаться до конца января, после чего Кишинев предлагает Приднестровью за счет средств ЕС поставлять газ в период до 10 февраля. Закупать его будет молдавская госкомпания Energocom на европейском рынке.

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ подчеркивал, что после 10 февраля вся ответственность за снабжение газом непризнанной республики ляжет на нее саму. До этого стало известно, что заключить контракт на поставку газа могла бы венгерская MOL, но кто будет финансировать поставки, неизвестно.

Поставки российского газа в Приднестровье остановились 1 января из-за завершения действия договора на транзит по территории Украины. С того момента непризнанная республика существует в условиях жесткого энергетического кризиса, при этом Тирасполь и Кишинев обвиняют друг друга в затягивании проблем.