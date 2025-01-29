Создан робот-медуза на электролите

Созданы мягкие роботы, приводимые в движение электролитическими жидкостями

Ученые Корнеллского университета (США) разработали прототип мягкого робота, источники энергии в котором встроены в его корпус. Изобретение описано в журнале Advanced Materials.

Инженеры взяли за основу строение крылаток — рода лучеперых рыб семейства скорпеновых. Им удалось снизить габариты и вес робота, «накачав» его подвижные часты электролитическими жидкостями, которые создают энергию посредством химической реакции. Циркулирующую по частям машины жидкость ученые назвали «кровью робота».

Специалисты создали два протитипа. Робот-червь получил разделенное на подвижные фрагменты тело. Он оказался не очень быстрым: за 35 часов машина прохоидит расстояние в 105 метров. Робот-медуза имеет сухожилие, которое толкает его вверх, когда он принимает форму колокола. На одной зарядке «медуза» может плыть около 1,5 часов.

«Существует множество роботов, которые работают на гидравлике, и мы первые, кто использует гидравлическую жидкость в качестве аккумулятора, что снижает общий вес робота», — отметил изобретатель Роб Шепард. Он отметил, что робот-медуза может дрейфовать в воде и собирать данные, используя энергию для того, чтобы всплыть наверх и передать данные.

Ранее специалисты Университета Аалто (Финляндия) разработали миниатюрный чип, который можно использовать для спектральных измерений. Чип можно будет добавлять в потребительскую электронику.