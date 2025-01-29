МИД Белоруссии призвал Запад перестать пугать людей «российской угрозой»

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что в разговоре с западными коллегами призывает перестать пугать людей «российской угрозой». Об этом пишут «Известия».

По его словам, одна из основных задач России сегодня — решить вопрос с денацификацией Украины.

«Я всем говорю: перестаньте пугать ваш народ, что русские придут опять в Берлин или Париж, как было 80 или 200 лет назад. Нет такой цели, и быть ее не может», — подчеркнул он.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что Минск претендует на место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.