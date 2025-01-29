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14:45, 29 января 2025Силовые структуры

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна

В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Маркаряна
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @arsenmarkaryan

В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомства.

Прокуратура заметила в интернете интервью с Маркаряном, в котором он призывал к террористической деятельности в России с использованием беспилотников. Отмечается, что он делал подобные призывы во время прямого эфира на другом канале.

Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

Ранее Басманный районный суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который в январе бросил младенца в сугроб ради видео.

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