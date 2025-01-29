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11:36, 29 января 2025Забота о себе

Назван неожиданный признак анемии

Врач общей практики Суд: Желание грызть лед может указывать на анемию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Boontoom Sae-Kor / Shutterstock / Fotodom

Внезапное и сильное желание грызть лед может указывать на опасный сбой в организме, предупредил врач общей практики Кунал Суд. Его слова приводит Daily Mirror.

Суд утверждает, что тяга к поеданию несъедобных предметов, таких как лед, глина, мел или земля, зачастую указывает на анемию. Он уточнил, что неожиданный симптом появляется при дефиците железа в организме. Другими признаками анемии врач назвал бледную кожу, слабость и подергивания в ноге.

Суд предупредил, если не лечить анемию, она может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. По его словам, из-за нехватки железа снижается иммунитет, человек чаще болеет, выше риск получить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Наконец, анемия увеличивает вероятность осложнений во время и после беременности, добавил врач.

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