Названы два простых способа отсрочить старческое слабоумие

Эндокринолог Павлова: Для сохранения ясного ума в старости нужно больше общаться

Для сохранения ясного ума и профилактики деменции в старости нужно больше общаться и выходить в свет, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Два простых способа отсрочить слабоумие она назвала в своем Telegram-канале.

«Встречайтесь с друзьями и родственниками, посещайте концерты и спортивные мероприятия, занимайтесь волонтерством, путешествуйте, будьте в центре событий! Социальная активность укрепляет нейронные связи и делает их устойчивыми к возрастным изменениям. К тому же когда вы находитесь среди людей, в мозге активируются те же области, что отвечают за память и мышление», — объяснила эндокринолог.

По словам Павловой, научно доказано, что при активной социальной жизни риск старческого слабоумия снижается на 38 процентов, а вероятность легких когнитивных нарушений — на 21 процент. Каждые дополнительные пять лет в ясном уме и памяти помогают прожить на три года дольше, а траты на лечение при этом снижаются в среднем на 40 процентов, добавила врач.

Также для профилактики деменции эндокринолог посоветовала правильно питаться, контролировать давление, заниматься спортом, высыпаться, все время изучать что-то новое и следить за зрением.

Ранее Зухра Павлова назвала неожиданный способ замедлить старение. По ее мнению, люди, которые много помогают другим, много общаются и чувствуют свою социальную значимость, стареют чуть медленнее.