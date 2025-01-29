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14:42, 29 января 2025Мир

Пентагон лишил охраны критиковавшего Трампа экс-главу комитета начштабов США

NYT: Пентагон лишил охраны экс-главу комитета начштабов США Марка Милли
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Марк Милли

Марк Милли. Фото: U.S. Department of Defense / Wikipedia

Новый глава Пентагона Пит Хегсет лишил личной охраны бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Новый министр обороны также распорядился отозвать допуск Милли к секретной информации и поручил генеральному инспектору провести в отношении генерала расследование. Оно позволит определить, «целесообразно» ли пересматривать звание генерала Милли, критиковавшего президента США Дональда Трампа, после выхода на пенсию. «По сути, Хегсет спрашивает, следует ли понизить в должности генерала Милли», — отмечают авторы материала.

Пресс-секретарь исполняющего обязанности генерального инспектора Министерства обороны США Молли Хэлперн подтвердила получение запроса на проверку действий экс-главы комитета начштабов. По ее словам, сейчас запрос находится на рассмотрении.

Генерал Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США с октября 2019 года по сентябрь 2023 года. Получив должность при Трампе, Милли публично раскритиковал республиканца и поддержал Байдена в 2020 году. Бывший американский президент Джо Байден перед уходом с поста главы государства решил помиловать генерала Милли вместе с еще одним критиком Трампа, бывшим главным инфекционистом страны Энтони Фаучи. Причиной превентивного помилования обоих стали слова Дональда Трампа о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом.

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