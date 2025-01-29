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18:36, 29 января 2025Мир

Пентагон заявил о чрезмерных притязаниях России в Арктике

Пентагон заявил, что Россия выдвигает чрезмерные притязания на ресурсы в Арктике
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Россия выдвигает чрезмерные притязания на арктические морские ресурсы. Об этом заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией), передает ТАСС.

По словам военного, в Арктике нет «точек кинетического столкновения», как в Красном море, но региону бросают все больше вызовов. «Россия расширяет свое военное и экономическое присутствие в регионе и выдвигает чрезмерные притязания на ресурсы на морском дне», — заявил представитель Пентагона.

Николсон также обратил внимание на Китай, который, не будучи арктический державой, стремится нормализовать свое присутствие в регионе и нарастить там влияние.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты занимают слабые позиции в Арктике по сравнению с Россией. Он отметил, что российская сторона владеет более чем 60 ледоколами против двух у США.

Заявление Уолца прозвучало в качестве объяснения притязаний Трампа на Гренландию. Советник американского президента пояснил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны.

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