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14:18, 29 января 2025Из жизни

Пес Саймон торжественно вступил в должность мэра Нью-Йорка

В Нью-Йорке пес Саймон обошел соперников на выборах и стал почетным мэром-псом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @upperwestsimon

Пес породы бассет-хаунд по имени Саймон обошел соперников и выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка. Об этом пишет New York Post.

Инаугурация Саймона состоялась в воскресенье, 26 января. Он прибыл на церемонию в мэрию города в галстуке и зимнем пальто. Его сопровождала хозяйка Софи Вершбоу. На протяжении двух лет Саймон и Вершбоу будут помогать собирать средства для приютов и бездомных животных, а также участвовать в кампаниях по поиску дома для собак и кошек.

В ходе церемонии принятия присяги Саймона городской общественный адвокат Джумаан Уильямс спросил пса: «Вы обещаете, что будете исполнять обязанности мэра Нью-Йорка в духе свободы собаколюбия для всех?» После этого он пожал Саймону лапу и дополнил его наряд цилиндром.

Борьба за место мэра-пса оказалась очень напряженной: любители криптовалюты пришли на избирательные участки и начали покупать голоса, чтобы помочь выиграть своему кандидату. Они поддерживали Бертрама, померанского шпица, в честь которого даже придумали криптовалюту BERT. После этой авантюры владельцы некоторых собак в знак протеста сняли кандидатуры питомцев с выборов.

Саймон обошел Бертрама в начале ноября во время одного из финальных туров. Бертрама назначили заместителем мэра, но вскоре после оглашения результатов шпиц ушел из жизни. Его место заняла Пеппер, шоколадная мини-такса.

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