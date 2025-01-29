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12:26, 29 января 2025Бывший СССР

Песков рассказал о визите Лукашенко в Россию

Песков: Визита Лукашенко в Россию в графике нет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию нет в графике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока в графике еще нет этого визита», — передает агентство ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что выборы президента Белоруссии были абсолютно прозрачными и легитимными. «Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — сказал он.

Помимо этого, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Лукашенко. Сообщается, что Путин поздравил белорусского лидера с убедительной победой на президентских выборах. Президенты сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

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