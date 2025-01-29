Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

Пленный ВСУ Сташук рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сташук рассказал об угрозе расстрела командиром за отказ выполнять приказ. Об этом заявил сам Сташук, передает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны России.

«Командир роты [с позывным] Батя угрожал нам с товарищем, что если мы не захотим идти, то на 15 лет посадят или расстреляют», — сообщил солдат ВСУ.

Сташук рассказал о принудительной отправке на фронт сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), а также о переводе на передовую из числа водителей. По словам пленного, его и напарника отправили на позицию, несмотря на травму спины и трудности с ходьбой.

Ранее боец отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов рассказал о 17-летних добровольцах в ВСУ. По его словам, в украинскую армию уже пришли добровольцы 2007 года рождения.