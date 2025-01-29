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10:49, 29 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

Пленный ВСУ Сташук рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Сташук рассказал об угрозе расстрела командиром за отказ выполнять приказ. Об этом заявил сам Сташук, передает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны России.

«Командир роты [с позывным] Батя угрожал нам с товарищем, что если мы не захотим идти, то на 15 лет посадят или расстреляют», — сообщил солдат ВСУ.

Сташук рассказал о принудительной отправке на фронт сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), а также о переводе на передовую из числа водителей. По словам пленного, его и напарника отправили на позицию, несмотря на травму спины и трудности с ходьбой.

Ранее боец отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов рассказал о 17-летних добровольцах в ВСУ. По его словам, в украинскую армию уже пришли добровольцы 2007 года рождения.

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