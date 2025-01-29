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17:45, 29 января 2025Бывший СССР

Решение ВСУ подорвать крупнейшее угледобывающее предприятие на Украине объяснили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ взорвали шахту на Украине, чтобы она не перешла РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск), чтобы она не досталась России, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это связано с тем, чтобы нам не досталось. Однозначно. Потому что они уже продали все, как говорят, на Запад, но тут не получилось. Поэтому взрывают», — объяснил Дандыкин.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске по приказу украинского олигарха Рината Ахметова. По словам специалиста, угледобывающее предприятие было решено взорвать, чтобы оно не досталась России. Он подчеркнул, что это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине.

Гагин добавил, что это решение угрожает существованию металлургической промышленности Украины. Он отметил, что добытый на шахте уголь экспортировался в другие страны.

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