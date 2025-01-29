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21:12, 29 января 2025Мир

Политолог назвал причину отсутствия звонка Трампа Путину

Политолог Брутер: Трамп не звонит Путину из-за работы над позицией по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку новая администрация Белого дома продолжает работать над предложением по Украине, которое устроит Москву. Данную причину в интервью Ura.ru назвал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«На днях в прессе появился новый план Трампа по Украине. Старый план уже не работает, потому что совершенно понятно, что Россия его не примет. Они его немного модифицировали, улучшили свое предложение, но оно опять-таки неприемлемо», — считает политолог.

Он подчеркнул, что переговоры глав США и РФ могут состояться «в недалеком будущем», однако понять, что Трамп готов предложить Путину, пока затруднительно, так как в Вашингтоне сами этого еще не знают.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Трамп не должен менять свою позицию по Украине. По мнению политика, президенту США следует преодолеть давление со стороны либеральной общественности.

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