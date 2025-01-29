Пособника мошенников задержали за обман российской пенсионерки на 3,5 миллиона рублей

В Подмосковье задержан пособник аферистов за обман пенсионерки на 3,5 млн рублей

В Подмосковье задержали пособника аферистов за обман пенсионерки на 3,5 миллиона рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, несколько дней мошенники звонили 80-летней женщине, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. Им удалось убедить потерпевшую в том, что ее сбережения пытаются похитить, деньги предложили перевести на «безопасный счет». Пострадавшая сняла 3,5 миллиона рублей и передала их разным курьерам.

Сотрудники полиции установили и задержали одного из пособников. Им оказался 24-летний гражданин иностранного государства. Он забрал у женщины 1,6 миллиона рублей и перевел их своим кураторам через криптокошельки.

Ранее сообщалось, что пособника аферистов задержали за обман пенсионера на семь миллионов рублей.