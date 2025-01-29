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18:12, 29 января 2025Мир

Посол Канады назвала способ прекратить обсуждение отправки западных войск на Украину

Посол Тейлор: Отправка войск Запада на Украину зависит от начала урегулирования
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сара Тейлор

Сара Тейлор . Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Отправка западных войск на Украину зависит от начала мирного урегулирования конфликта. Такое мнение выразила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью телеканалу RTVI.

«Я бы сказала, что мы очень хотели бы увидеть усилия, — повторюсь, я считаю, что ответственность за это лежит, в первую очередь, на российской стороне, — направленные на мирное урегулирование конфликта и на то, чтобы попытаться понять, есть ли способы прекратить его без боевых действий. И сделать это таким образом, чтобы вопрос о западных войсках больше не возникал», — отметила дипломат.

Тейлор также добавила, что «не хочет гадать, что Оттава может или не может сделать» в вопросе оказания дальнейшей помощи Украине. Она пояснила, что такие решения канадское правительство будет делать «в зависимости от обстоятельств».

Ранее Тейлор заявила, что Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославе Хунки (Гунько), поэтому Канада проигнорировала призывы Москвы рассмотреть вопрос о его экстрадиции.

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