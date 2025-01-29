Появились подробности о ранении на СВО приехавшего учиться в Россию египтянина

RT: Египтянин отправился на СВО добровольцем и получил ранение

Египтянин Омар приехал в Россию учиться, но отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине, где получил ранение. Подробности его службы в зоне боевых действий публикует RT.

В Уфу иностранец приехал в 2022 году на учебу. Спустя время женился на россиянке, а осенью 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. Как позже объяснил доброволец, такое решение он принял, чтобы «отдать долг России» и получить гражданство. В феврале 2024-го он был ранен в бою, его спасли сослуживцы.

«Там были двое ребят, моих сослуживцев, они меня и спасли. Я кричал: "Ребята, бросьте меня, спасайтесь сами, бегите". А они: "Да как мы тебя бросим, ты что, с ума сошел? Да, да, сейчас бросим тебя, не переживай, сейчас бросим". А сами тащат, тащат», — вспомнил Омар.

Со слов военнослужащего, в результате ранения не работали нога и рука, было тяжело встать на ноги и идти. «Я один раз упал, был взрыв. В какой-то момент прямо на нас летел вражеский дрон, но упал, не долетев до нас, слава богу», — рассказал он.

Жена бойца СВО узнала о ранении супруга спустя неделю, когда тот уже находился в госпитале в Ростове. Он сообщил, что в ближайшее время его переведут в больницу Санкт-Петербурга. Впоследствии ему сделали две операции.

Египтянин получил российское гражданство, сейчас он находится в Уфе и официально числится как военнослужащий.

Ранее сообщалось о другом египтянине, который, получив паспорт за участие в СВО, просил отпустить его из армии. По словам военного, ему отказали, так как контракт продлили на неопределенный срок в связи с указом о мобилизации.