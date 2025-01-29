Предотвращен воздушный удар ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Три БПЛА ВСУ уничтожены над Белгородской и Курской областями

Силами противовоздушной обороны (ПВО) предотвращен удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 15:25 до 16:45 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских беспилотника. Два из них поразили над территорией Белгородской области и один — над Курской. Район уничтожения дронов и возможные последствия на земле не раскрываются.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении атаки на российскую Арктику. С 10:05 до 11:40 средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Мурманской области.

Кроме того, российские военные предотвратили масштабную атаку ВСУ в ночь на 29 января, сбив 104 дрона, запущенных по России. 47 из них уничтожили в Курской области, 27 — в Брянской, 11 — в Смоленской, 7 — в Тверской, 4 — в Белгородской, 3 — в Нижегородской. Еще по одному летательному аппарату поразили над Ленинградской и Ростовской областями.