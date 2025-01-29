Предсказана судьба Гренландии при администрации Трампа

Политолог Марков: Гренландия может остаться частью Дании, заключив союз с США

Мнение жителей Гренландии будет учитываться при определении судьбы острова, но оно легко может быть изменено, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он допустил, что Гренландия формально может остаться частью Дании, заключив при этом стратегический союз с США.

«Жители легко могут изменить свое мнение, узнав, какие перспективы сулит им разное развитие событий, — считает политолог. — Есть разные опросы. Одни говорят о том, что население Гренландии не хочет присоединения к США, другие указывают на то, что большинство хочет либо независимости от Дании, либо высокого уровня автономии».

По мнению Маркова, сейчас идеальным для жителей Гренландии был бы вариант, при котором остров формально остается частью Дании, но в реальности становится независимым и при этом заключает стратегический союз с США, дающий жителям ряд преференций.

«Так США смогли бы реализовать то, что они захотят, а жители получат безвиз, социальную инфраструктуру и другие бонусы. Вероятно, именно так в итоге и произойдет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее издание Bloomberg провело опрос и выяснило, что подавляющее большинство жителей Гренландии не хочет быть частью США, несмотря на многочисленные заявления президента страны Дональда Трампа о необходимости присоединения арктического острова. Речь идет о 85 процентах населения.