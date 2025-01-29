Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:39, 29 января 2025Из жизни

Премьер-министр Румынии возложил вину за кражу шлема Коцофенешти на Нидерланды

Премьер Румынии Марчел Чолаку: Нидерланды виновны в краже шлема Коцофенешти
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom  

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку возложил вину за кражу легендарного золотого шлема Коцофенешти на Нидерланды. Об этом сообщает Romania Insider.

Чолаку заявил, что «голландское государство несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию». «Если бы это произошло в Румынии, нас бы разорвали на части — и правильно бы сделали! Я прошу министра юстиции и лучших экспертов проанализировать контракт с нидерландским музеем и потребовать беспрецедентного возмещения ущерба», — сказал политик во вторник, 28 января.

Он также пообещал в будущем усложнить вывоз из Румынии произведений искусства, которые представляют особую ценность для страны. Кроме того, Чолаку заявил, что к расследованию похищения шлема Коцофенешти могут быть привлечены международные компании, занимающиеся поиском украденных произведений искусства. По словам премьер-министра, в ближайшее время правительство может объявить награду за информацию, которая поможет вернуть шлем и поймать воров.

Материалы по теме:
Женщина случайно узнала об огромном наследстве. Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
Женщина случайно узнала об огромном наследстве.Она начала расследование, напала на след нацистов и раскрыла тайну семьи
26 апреля 2022
Унесли в могилу Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Унесли в могилуОни выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
9 августа 2018
Идеальное преступление Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Идеальное преступлениеКак украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
2 марта 2018

Перед этим румынский предприниматель нидерландского происхождения Алекс ван Бремен объявил награду в размере 100 тысяч евро (10,3 миллиона рублей) за любую информацию о похищенном шлеме.

Шлем Коцофенешти является одним из главных национальных сокровищ Румынии. Его обнаружили в 1920-х годах. Изготовленный из чистого золота шлем датировали V веком до нашей эры. Считается, что его носил царь гето-дакийского поселения, которое располагалось на месте современной деревни Коцофенешти. Обычно хранящийся в Национальном музее истории Румынии в Бухаресте артефакт, полгода находился на выставке в нидерландском городе Ассен.

Ночью 25 января трое неизвестных взорвали двери в музей Дренте и вынесли шлем Коцофенешти и три дакийских браслета.

Ранее сообщалось, что воры могут расплавить шлем Коцофенешти, чтобы продать его в виде золотых слитков. За них можно будет выручить около 85 тысяч евро (8,7 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

      Игрок клуба КХЛ попал в реанимацию после столкновения в матче

      В России объяснили уникальность Су-57

      Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

      Владелец «Волгонефти-239» специально посадил танкер на мель

      Папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики

      Стало известно о продвижении ВС России в районе Курахово

      Пикетчицу с вопросом о похищенной чеченке задержали на мосту Кадырова

      В российском регионе нашли туалет-аквариум

      Минобороны заявило об атаке на Крым и Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше