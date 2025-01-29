Премьер-министр Румынии возложил вину за кражу шлема Коцофенешти на Нидерланды

Премьер Румынии Марчел Чолаку: Нидерланды виновны в краже шлема Коцофенешти

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку возложил вину за кражу легендарного золотого шлема Коцофенешти на Нидерланды. Об этом сообщает Romania Insider.

Чолаку заявил, что «голландское государство несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию». «Если бы это произошло в Румынии, нас бы разорвали на части — и правильно бы сделали! Я прошу министра юстиции и лучших экспертов проанализировать контракт с нидерландским музеем и потребовать беспрецедентного возмещения ущерба», — сказал политик во вторник, 28 января.

Он также пообещал в будущем усложнить вывоз из Румынии произведений искусства, которые представляют особую ценность для страны. Кроме того, Чолаку заявил, что к расследованию похищения шлема Коцофенешти могут быть привлечены международные компании, занимающиеся поиском украденных произведений искусства. По словам премьер-министра, в ближайшее время правительство может объявить награду за информацию, которая поможет вернуть шлем и поймать воров.

Перед этим румынский предприниматель нидерландского происхождения Алекс ван Бремен объявил награду в размере 100 тысяч евро (10,3 миллиона рублей) за любую информацию о похищенном шлеме.

Шлем Коцофенешти является одним из главных национальных сокровищ Румынии. Его обнаружили в 1920-х годах. Изготовленный из чистого золота шлем датировали V веком до нашей эры. Считается, что его носил царь гето-дакийского поселения, которое располагалось на месте современной деревни Коцофенешти. Обычно хранящийся в Национальном музее истории Румынии в Бухаресте артефакт, полгода находился на выставке в нидерландском городе Ассен.

Ночью 25 января трое неизвестных взорвали двери в музей Дренте и вынесли шлем Коцофенешти и три дакийских браслета.

Ранее сообщалось, что воры могут расплавить шлем Коцофенешти, чтобы продать его в виде золотых слитков. За них можно будет выручить около 85 тысяч евро (8,7 миллиона рублей).