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05:59, 29 января 2025Мир

Премьер Польши вступился за оговорившуюся о «польских нацистах» министра образования

Туск: Последствий для оговорившегося о польских нацистах министра не будет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за министра образования Барбару Новацкую, которая оговорилась о «польских нацистах». Он пообещал, что последствий для нее не будет, передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Кракове Новацкая сказала, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения». Позднее она заявила, что оговорилась, однако высказывание министра вызвало негодование оппозиции, которая потребовала отставки.

«Я не буду инициировать каких-либо драматических последствий из-за оговорки», — подчеркнул Туск. Он добавил, что на правительственных постах не осталось бы желающих их занимать, если за каждую оговорку политикам придется «отдавать свои головы».

По словам премьера, в политики важны намерения и действия, а не оговорки. Он призвал закончить политическую войну, в которой используются «позорные аргументы» из истории страны.

Ранее Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Польский премьер отметил, что подобные высказывания звучат «слишком знакомо и зловеще».

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