Россия призвала Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

Небензя: РФ призывает Израиль отменить запрет деятельности БАПОР

Россия призывает Израиль отменить запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и просит США оказать давление на ближневосточную страну в этом вопросе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Израиль не посмел бы столь бесцеремонно бросать вызов международному сообществу и нарушать международное право, если бы не чувствовал абсолютную и безусловную военную и экономическую поддержку со стороны США», — заявил дипломат.

Он напомнил, что США на протяжении 15 месяцев после обострения израильско-палестинского конфликта поставляли оружие и блокировали решения Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа.

Небензя добавил, что запрет на деятельность БАПОР несет угрозу перспективам перемирия между Израилем и движением ХАМАС.

25 января власти Израиля приказали БАПОР покинуть Иерусалим. Закон о запрете деятельности агентства был принят израильским парламентом в октябре 2024 года большинством голосов.