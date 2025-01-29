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13:38, 29 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с дубайским шоколадом

В МВД предупредили о мошенниках, создающих фальшивые сайты с дубайским шоколадом
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Imago / Bernd Feil / M.i.S. / Globallookpress.com

Мошенники стали использовать в своих схемах интерес к популярному в соцсетях дубайскому шоколаду. Об этом россиян предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Как отметили в ведомстве, злоумышленники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов — например, сервиса доставки Deliveroo или компании Fix Dessert Chocolatier, производящей и продающей дубайский шоколад. С помощью этих порталов мошенники распространяют вредоносное программное обеспечение или выманивают персональные данные, говорится в сообщении.

Помимо того, злоумышленники создают сайты организаций, которые, как они утверждают, доставляют популярный шоколад по всему миру. «К слову, компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях», — указали в МВД.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила о потенциальном вреде дубайского шоколада. Специалист заявила, что в составе этого десерта слишком много сахара и жиров.

Дубайский шоколад, представляющий собой плитку ручной работы с особой начинкой, стал популярен в соцсетях осенью. Как рассказывали аналитики компании Flowwow, десерт в России обогнал по популярности цветы.

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