Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:31, 29 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Нутрициолог Гусакова: Дубайский шоколад способен навредить организму
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Globallookpress.com

Термин «дубайский шоколад» обычно используется для шоколада с фисташковым кремом, кунжутной пастой и тестом катаифи, хотя его готовят с разными вариантами начинок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о потенциальной опасности ставшего популярным продукта.

В состав шоколада входит верблюжье молоко, которое содержит меньше лактозы, чем коровье, поэтому легче усваивается, сообщила эксперт. Кроме того, оно содержит больше жиров, белков, витаминов С и D, железа и минералов, таких как кальций, магний и калий. Однако рассчитывать на особую пользу не стоит, так как молока в составе продукта очень мало, добавила специалист.

У начинки также есть полезные свойства, отметила она. Так, кунжут содержит больше кальция, чем молочные продукты. Фисташки богаты витаминами группы В, витамином Е, магнием железом и калием. Оба продукта являются хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и снизить воспаление, подчеркнула Гусакова.

Однако в составе дубайского шоколада слишком много сахара и жиров. Плитка шоколада весит 200 грамм, калорийность на 100 грамм составляет около 600 килокалорий, что составляет больше половины суточных энергозатрат для среднестатистического человека

Вероника Гусакованутрициолог

Безопасной порцией будет не более 30 грамм такого шоколада в сутки, обратила внимание нутрициолог. При употреблении больших порций, по ее словам, возможны раздражительность, проблемы со сном и тахикардия. Эксперт также призвала не есть продукт на голодный желудок.

«Кофеин, какао, орехи, специи, сахар, высокое содержание жиров могут спровоцировать сбои в работе поджелудочной железы, вызвать тяжесть в желудке, вздутие, боль, диарею и обострение заболеваний желчного пузыря. Особенно осторожными надо быть людям с заболеваниями ЖКТ гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника», — объяснила Гусакова.

Материалы по теме:
Овсяноблин: лучшие рецепты приготовления полезного и сытного завтрака из геркулеса
Овсяноблин:лучшие рецепты приготовления полезного и сытного завтрака из геркулеса
16 декабря 2024
Как приготовить дома дубайский шоколад? Пошаговый рецепт
Как приготовить дома дубайский шоколад?Пошаговый рецепт
21 ноября 2024

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что в составе шоколада используются различные специи, которые могут вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Фисташки же повышают артериальное давление и задерживают воду в организме, поэтому их рекомендуется ограничить при гипертонии, склонности к отекам, а также людям с патологиями почек. Кроме того, фисташковая и кунжутная паста противопоказаны при подагре. Из-за высокого содержания сахара не стоит употреблять продукт и при инсулинорезистентности или сахарном диабете.

Конечно же, важно следить за сроком годности продукта. На упаковке дубайского шоколада указан срок годности 3 дня, но нет даты изготовления. Если вы приобретаете шоколад в России, то, скорее всего, сроки годности шоколада истекли уже во время доставки

Вероника Гусакованутрициолог

Ранее на таможне попались двое мужчин, которые пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      В Госдуме указали путь к началу ядерной войны

      Появилось видео пожара в промзоне под Нижним Новгородом после атаки беспилотника

      На Западе предрекли катастрофу для Зеленского

      В российском регионе незаконную майнинг-ферму нашли при помощи дрона с тепловизором

      МИД Азербайджана назвал дезинформацией публикации России о катастрофе в Актау

      Володин прокомментировал слова Карлсона о покушении на Путина

      Спасатели нашли возможное место пропажи россиянина после взрыва на заводе

      В ЕС резко осудили заявления Маска после вступления Трампа в должность президента США

      Мужчина увидел неожиданный пост невесты о себе в сети и расстался с ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше