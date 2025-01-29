Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Нутрициолог Гусакова: Дубайский шоколад способен навредить организму

Термин «дубайский шоколад» обычно используется для шоколада с фисташковым кремом, кунжутной пастой и тестом катаифи, хотя его готовят с разными вариантами начинок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о потенциальной опасности ставшего популярным продукта.

В состав шоколада входит верблюжье молоко, которое содержит меньше лактозы, чем коровье, поэтому легче усваивается, сообщила эксперт. Кроме того, оно содержит больше жиров, белков, витаминов С и D, железа и минералов, таких как кальций, магний и калий. Однако рассчитывать на особую пользу не стоит, так как молока в составе продукта очень мало, добавила специалист.

У начинки также есть полезные свойства, отметила она. Так, кунжут содержит больше кальция, чем молочные продукты. Фисташки богаты витаминами группы В, витамином Е, магнием железом и калием. Оба продукта являются хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и снизить воспаление, подчеркнула Гусакова.

Однако в составе дубайского шоколада слишком много сахара и жиров. Плитка шоколада весит 200 грамм, калорийность на 100 грамм составляет около 600 килокалорий, что составляет больше половины суточных энергозатрат для среднестатистического человека Вероника Гусакова нутрициолог

Безопасной порцией будет не более 30 грамм такого шоколада в сутки, обратила внимание нутрициолог. При употреблении больших порций, по ее словам, возможны раздражительность, проблемы со сном и тахикардия. Эксперт также призвала не есть продукт на голодный желудок.

«Кофеин, какао, орехи, специи, сахар, высокое содержание жиров могут спровоцировать сбои в работе поджелудочной железы, вызвать тяжесть в желудке, вздутие, боль, диарею и обострение заболеваний желчного пузыря. Особенно осторожными надо быть людям с заболеваниями ЖКТ гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника», — объяснила Гусакова.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что в составе шоколада используются различные специи, которые могут вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Фисташки же повышают артериальное давление и задерживают воду в организме, поэтому их рекомендуется ограничить при гипертонии, склонности к отекам, а также людям с патологиями почек. Кроме того, фисташковая и кунжутная паста противопоказаны при подагре. Из-за высокого содержания сахара не стоит употреблять продукт и при инсулинорезистентности или сахарном диабете.

Конечно же, важно следить за сроком годности продукта. На упаковке дубайского шоколада указан срок годности 3 дня, но нет даты изготовления. Если вы приобретаете шоколад в России, то, скорее всего, сроки годности шоколада истекли уже во время доставки Вероника Гусакова нутрициолог

Ранее на таможне попались двое мужчин, которые пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей.

