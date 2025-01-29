Россиянам посоветовали есть зимой селедку и соленые огурцы

Реабилитолог Малиновская посоветовала есть зимой селедку и соленые огурцы

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская посоветовала россиянам есть зимой селедку, соленые огурцы и квашеную капусту. О пользе этих продуктов доктор рассказала в комментарии NEWS.ru.

По словам врача, селедка содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для иммунитета, нервной и сердечно-сосудистой систем, головного мозга и зрения. Кроме того, в этой рыбе есть витамины А, Е и D, а также арахидоновая кислота, необходимой для повышения выносливости и силы мыщц.

Говоря о пользе соленых огурцов, Малиновская подчеркнула, что они сохраняют все пользу свежих огурцов, а также содержат мало калорий. Кроме того, организм тратит мало энергии на переваривание этого продукта, заверила врач.

Доктор отметила, что квашеная капуста, которую она также порекомендовала есть зимой, усваивается организмом лучше, чем свежая. «Количество бактерий в квашеной капусте такое же, как в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника и ускоряется метаболизм», — добавила она.

Ранее Малиновская назвала продукт, снижающий риск инфаркта. Она посоветовала есть морковь.