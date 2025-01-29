Россиянин перестарался во время практики БДСМ и задушил любовницу

В Москве полиция выясняет обстоятельства удушения женщины во время практики БДСМ

В Москве полиция выясняет обстоятельства ЧП в одной из столичных квартир. Об этом в среду, 29 января, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным следствия, 38-летний россиянин пригласил к себе в квартиру 29-летнюю любовницу. Пара решила испытать новые ощущения и заняться любовью в стиле БДСМ. Как позже пояснил полицейским подозреваемый, он закрыл своей спутнице рот и перекрыл доступ кислорода. Он понял, что перестарался, когда девушка обмякла. Выяснилось, что мужчина задушил любовницу. Экспертам предстоит выяснить, была ли эта случайность.

Ранее москвич был судим за уклонение от уплаты алиментов, также его подозревали в торговле наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на квартире у любовницы задержали бойца СВО, подозреваемого в двойной расправе.