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13:20, 29 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за расправу над мужчиной из-за громкого разговора по телефону

В Подмосковье мужчина получил 9,5 года колонии за убийство прохожего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Подмосковье мужчина получил 9,5 года колонии за расправу из-за громкого разговора по телефону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 111 («Причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека») и 314.1 («Неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы к избранному им месту жительства») УК РФ.

Как установил суд, 21 января 2023 года 36-летний мужчина, находясь возле продуктового магазина в городе Домодедово, сделал замечание прохожему из-за громкого разговора по телефону. На этом фоне между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант избил потерпевшего, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Также в мая 2022 года осужденный освободился из мест лишения свободы, но не прибыл к месту жительства и не встал на учет в территориальный орган МВД. Таким образом, он планировал остаться без контроля со стороны надзорных органов.

Суд приговорил его к 9,5 года колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе рецидивист до смерти избил тростью знакомую и был осужден.

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