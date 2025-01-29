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14:14, 29 января 2025Наука и техника

Российский «Адъютант» сделают межвидовым

Глава ИЭМЗ Зиятдинов: Тренировочный комплекс «Адъютант» сделают межвидовым
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Георгий Поветкин/ТАСС

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант» сделают межвидовым. Об этом со ссылкой на гендиректора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанила Зиятдинова сообщает ТАСС.

По словам руководителя, в настоящее время УМТК адаптируют для учений с использованием корабельных систем противовоздушной обороны.

Зиятдинов заметил, что первый этап работ предусматривает работу с береговой чертой и учения на рейде, а второй этап — модернизацию комплекса «с целью обеспечения возможности запуска с палубы кораблей, работы в морских условиях, приводнения и так далее, для проведения учений в открытом море».

В феврале Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил, что в России начали серийное производство универсальных мишенно-тренировочных комплексов «Адъютант» для испытаний зенитных ракетных комплексов при помощи летающих мишеней.

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