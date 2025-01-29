Российский боец UFC похвалил Роналду и раскритиковал Месси

Боец UFC Магомедов: Роналду помогает нуждающимся, Месси помогает убивать хороших

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) похвалил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и раскритиковал аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. Его слова приводит Metaratings.

Магомедов объяснил, что спортсмена определяет не только его игра, но и поведение за пределами стадиона. Он назвал Роналду большим примером, потому что футболист помогает нуждающимся и делает пожертвования. «А Месси, я видел, помогает плохим людям убивать хороших. Он спонсирует Израиль. А мы видели, что Израиль делает в Палестине», — добавил боец.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком турнира. Форвард является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», он четырежды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», а также завоевывал трофеи в Испании, Франции и США.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером континентального первенства.