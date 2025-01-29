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10:58, 29 января 2025Россия

Российский губернатор сообщил о страшной трагедии в регионе

Губернатор Белгородской области Гладков: В регионе произошла страшная трагедия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области произошла страшная трагедия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал чиновник, о случившемся он узнал во время рабочей поездки по региону — Гладкову пришлось изменить маршрут и ехать на место трагедии, в населенный пункт Разумное.

Информацию о случившемся в Разумном подтверждают и жители Белгородской области — как утверждает Telegram-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на очевидцев, в поселке городского типа дрон атаковал частный дом. «Со слов очевидцев, имеются пострадавшие. На месте работают экстренные службы», — сообщили авторы канала.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 29 января, ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов России, среди которых Нижегородская, Смоленская, Тверская и Брянская области.

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