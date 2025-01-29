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14:26, 29 января 2025Силовые структуры

Российский суд заочно арестовал представителя общества «Мемориал»

В Москве заочно арестовали представителя «Мемориала» Сергея Давидиса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве заочно арестовали представителя общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда). Об этом в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По информации суда, речь идет о Сергее Давидисе, мера пресечения для которого избрана в связи с расследованием в отношении него дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. После задержания на территории России его отправят в СИЗО на два месяца.

Давидис — член совета правозащитного центра «Мемориал» и руководитель программы «Поддержка преследуемых по политическим мотивам и защита гражданских активистов».

27 февраля суд в Москве приговорил к двум с половиной годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал» Олега Орлова.

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