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19:33, 29 января 2025Мир

Словакия вызвала украинского посла

Dennik: МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил протест
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Linda Knoll / Shutterstock / Fotodom

МИД Словакии вызвал посла Украины и выразил протест в связи с заявлением украинской стороны, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо «отравлен российской пропагандой». Об этом сообщает газета Dennik.

«МИД вызвал посла Украины и интерпретировал ему решительный протест», — указывает издание.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением, что Фицо якобы перебрасывает ответственность за свои провалы во внутренней политике на Украину. «Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», — подчеркнули в ведомстве.

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