Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:04, 29 января 2025Бывший СССР

В Киеве обвинили премьера Словакии в попытке перебросить ответственность за свои провалы

МИД Украины: Фицо перебрасывает ответственность за свои провалы на Киев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Своими заявлениями относительно Киева премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы перебрасывает ответственность за свои провалы во внутренней политике на Украину. В этом политика в своем заявлении обвинил МИД Украины.

«Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обвинило Фицо в том, что он и ряд других словацких политиков «отравились российской пропагандой», перестали различать черное и белое, а также начали называть врагами лидеров соседних дружественных демократий.

Ранее Роберт Фицо заявил, что угроза снятия европейских санкций с России может изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа через территорию его страны. По его словам, такие действия — это язык, который понимает президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Лолита заявила об отмене концертов

      Бойцы СВО записали видеообращение и потребовали справедливости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше