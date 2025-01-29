В Киеве обвинили премьера Словакии в попытке перебросить ответственность за свои провалы

МИД Украины: Фицо перебрасывает ответственность за свои провалы на Киев

Своими заявлениями относительно Киева премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы перебрасывает ответственность за свои провалы во внутренней политике на Украину. В этом политика в своем заявлении обвинил МИД Украины.

«Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обвинило Фицо в том, что он и ряд других словацких политиков «отравились российской пропагандой», перестали различать черное и белое, а также начали называть врагами лидеров соседних дружественных демократий.

Ранее Роберт Фицо заявил, что угроза снятия европейских санкций с России может изменить позицию президента Украины Владимира Зеленского по транзиту газа через территорию его страны. По его словам, такие действия — это язык, который понимает президент Украины Владимир Зеленский.