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09:44, 29 января 2025Мир

США сократили финансирование на закупку презервативов в Газе

Белый дом: США сократили финансирование, выделенное на презервативы в Газе
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США сократили избыточное финансирование, в том числе выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Sky News.

По словам пресс-секретаря Белого дома, американские власти остановили финансирование ряда программ для оценки их эффективности. Она отметила, что пауза в финансировании необходима для того, чтобы «быть хорошими распорядителями налоговых денег».

«Государственный департамент по достижению госэффективности и Административно-бюджетное управление также обнаружили, что около 50 миллионов долларов налогоплательщиков было потрачено на финансирование презервативов в секторе Газа», — сообщила Ливитт.

Представитель Белого дома назвала выделение средств на подобные цели «нелепой тратой денег налогоплательщиков».

Ранее Левитт сравнила команду бывшего президента США Джо Байдена с пьяными матросами, поскольку власти допускали большие расходы.

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