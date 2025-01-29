Стало известно о попытке атаки ВСУ на российскую нефтеперекачивающую станцию

Shot: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Тверской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot&

По его данным, на подлете к станции, которая находится в Андреапольском районе, уничтожили шесть беспилотников. В результате падения обломков летательных аппаратов произошел пожар, который удалось потушить через несколько часов.

Никто из сотрудников, по предварительной информации, не пострадал. Обстоятельства случившегося еще выясняются.

Как ранее сообщил губернатор Игорь Руденя, над Тверской областью за ночь перехватили 29 беспилотников. Часть из них сбили над Торопецким районом региона. При этом, по данным Минобороны, регион пытались атаковать лишь семь беспилотников.