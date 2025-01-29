Стало известно о приближении ВС России к Днепропетровской области

ВС России успешно продвигаются в направлении Днепропетровской области

Российские военные продолжают успешное наступление в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска закрепились в центре Удачного и продвигаются вперед», — уточнил собеседник канала.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России почти достигли Днепропетровской области. По словам командира роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик, до границ региона осталось около пяти километров.

На фоне продвижения российских войск Вооруженные силы Украины начали стягивать резервы к административной границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.