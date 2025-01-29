Судебные приставы захотели взыскать 30 тысяч рублей с Глуховского

Судебные приставы захотели взыскать с писателя Глуховского 30 тысяч рублей

Судебные приставы намерены взыскать более 30 тысяч рублей с российского писателя и сценариста Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный лист в отношении писателя направили приставам из Останкинского суда Москвы в конце 2024 года. Речь идет о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу за нарушения правил деятельности иноагента.

Писателя уже четыре раза штрафовали по административной статье о непредставлении или несвоевременном представлении иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством России.

Ранее Второй кассационный суд признал законным приговор писателю по делу о распространении фейков о Российской армии. В августе 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора книг «Метро 2033» и сериала «Топи» к восьми годам колонии общего режима.

В прокуратуре уточнили, что Глуховский под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых расправ над мирными жителями.