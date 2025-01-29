Оригинальные части игры The Sims перевыпустят

Kotaku: EA перевыпустит видеоигры The Sims и The Sims 2 на ПК

Американский издатель Electronic Arts (EA) перевыпустит первые части видеоигры The Sims. Об этом сообщает издание Kotaku.

Согласно источникам медиа, компания до конца января анонсирует The Sims и The Sims 2. Переизданные игры выйдут для пользователей ПК. Сообщается, что тайтлы будут поддерживать все вышедшие на данный момент дополнения. Однако неизвестно, собирается ли EA выпускать ремейки игр для консолей.

В качестве подтверждения своего сообщения журналисты поделились публикацией официального аккаунта The Sims в X, в котором появился ностальгический ролик, посвященный первым играм серии. Также разработчики игры напомнили, что в 2025-м они отметят 25 лет с момента выхода оригинальной The Sims.

Первая часть The Sims — видеоигры в жанре симулятора жизни — вышла в феврале 2000 года. Изначально игра была доступна только на ПК, но спустя три года ее портировали на консоли. The Sims 2 появилась в 2004 году.

В заключение журналисты Kotaku заметили, что последней игрой серии оказалась The Sims 4, релиз которой состоялся в 2014 году. Однако видеоигра получилась настолько качественной и популярной, что в EA решили не выпускать The Sims 5, а разрабатывать дополнения.

В сентябре студия Amazon MGM заявила, что собирается снять по игре The Sims полнометражный фильм. Режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая снимала сериал «Локи».