Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 29 января 2025Наука и техника

Оригинальные части игры The Sims перевыпустят

Kotaku: EA перевыпустит видеоигры The Sims и The Sims 2 на ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра «The Sims» 

Американский издатель Electronic Arts (EA) перевыпустит первые части видеоигры The Sims. Об этом сообщает издание Kotaku.

Согласно источникам медиа, компания до конца января анонсирует The Sims и The Sims 2. Переизданные игры выйдут для пользователей ПК. Сообщается, что тайтлы будут поддерживать все вышедшие на данный момент дополнения. Однако неизвестно, собирается ли EA выпускать ремейки игр для консолей.

В качестве подтверждения своего сообщения журналисты поделились публикацией официального аккаунта The Sims в X, в котором появился ностальгический ролик, посвященный первым играм серии. Также разработчики игры напомнили, что в 2025-м они отметят 25 лет с момента выхода оригинальной The Sims.

Первая часть The Sims — видеоигры в жанре симулятора жизни — вышла в феврале 2000 года. Изначально игра была доступна только на ПК, но спустя три года ее портировали на консоли. The Sims 2 появилась в 2004 году.

В заключение журналисты Kotaku заметили, что последней игрой серии оказалась The Sims 4, релиз которой состоялся в 2014 году. Однако видеоигра получилась настолько качественной и популярной, что в EA решили не выпускать The Sims 5, а разрабатывать дополнения.

В сентябре студия Amazon MGM заявила, что собирается снять по игре The Sims полнометражный фильм. Режиссером проекта выступит Кейт Херрон, которая снимала сериал «Локи».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

      В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      Лолита заявила об отмене концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше