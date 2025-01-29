Трамп объявил о приостановке закупок презервативов для ХАМАС

Трамп заявил о закупке ХАМАС презервативов для изготовления бомб

США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое использовало их в изготовлении бомб. Об этом в ходе выступления из Белого дома заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — сказал он.

Он также отметил, что Вашингтон приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме. Трамп в своей речи назвал эту страну Бирмой, как она называлась до 1989 года.

Ранее министерство образования США с подачи администрации Трампа начало расследование скандала с переоборудованием женского туалета в школах Денвера. «Управление по гражданским правам Министерства образования начало расследование после того, как местный новостной канал сообщил о создании [общего] туалета для мужчин и женщин», — указывает Newsweek.