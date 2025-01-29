Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 29 января 2025Мир

Трамп объявил о приостановке закупок презервативов для ХАМАС

Трамп заявил о закупке ХАМАС презервативов для изготовления бомб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США приостановили выделение 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое использовало их в изготовлении бомб. Об этом в ходе выступления из Белого дома заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — сказал он.

Он также отметил, что Вашингтон приостановил выделение 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в Мьянме. Трамп в своей речи назвал эту страну Бирмой, как она называлась до 1989 года.

Ранее министерство образования США с подачи администрации Трампа начало расследование скандала с переоборудованием женского туалета в школах Денвера. «Управление по гражданским правам Министерства образования начало расследование после того, как местный новостной канал сообщил о создании [общего] туалета для мужчин и женщин», — указывает Newsweek.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Военкор Поддубный прокомментировал свое спасение после атаки украинского дрона

      Шольц назвал причину злости на Маска

      Трамп объявил о приостановке закупок презервативов для ХАМАС

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в латексном наряде

      Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

      Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

      Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

      Над Крымом сбили два беспилотника

      Трамп раскрыл судьбу «худших преступников-нелегалов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше