Трамп шокировал Европу планами присоединить Гренландию к США

Politico: Трамп шокировал ЕС планами присоединить Гренландию к США

Президент США Дональд Трамп «шокировал» Европейский союз (ЕС) своими планами присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Об этом пишет Politico.

«Ситуация действительно серьезная, и все думают, что реакция Европы до сих пор не вызывала особого доверия. Мы отошли от шока и отрицания, теперь мы меняем тактику», — заявил изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

По информации издания, 3 февраля планируется неформальная встреча лидеров ЕС в Брюсселе, на которой обсудят гренландский кризис и отношения с новой американской администрацией. На мероприятии будет присутствовать британский премьер-министр Кир Стармер, поскольку Лондон и Брюссель стремятся к более тесному сотрудничеству в области обороны и безопасности.

Ранее Дания решила усилить военное присутствие в Арктике и выделить на это 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов) на фоне интереса Трампа к контролю над Гренландией.