Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 29 января 2025Интернет и СМИ

Украинская журналистка задала вопрос заявившему о поддержке Киева Рютте

Журналистка Панченко спросила Рютте об окончании конфликта на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Диана Панченко

Диана Панченко. Кадр: Информационное агентство БелТА / YouTube

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте после того, как тот высказался о поддержке Киева. Комментарий она разместила в соцсети X.

Рютте опубликовал пост, в котором заявил, что встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По словам генсека НАТО, они обсудили в том числе поддержку Украины.

«Ваша поддержка Украины стоила почти миллиона жизней украинцев. Когда вы закончите этот конфликт?» — спросила Панченко.

Ранее источник в Конгрессе США заявил американской газете The Washington Post, что Вашингтон приостановил военную и экономическую поддержку Украины.

Перед этим стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Уточнялось, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      В Госдуму внесли проект закона о праве увольнения многодетных военных

      Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение

      Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной организации из Голландии

      Екатерина Андреева вышла в свет с сумкой почти за 3 миллиона рублей

      В МИД России раскрыли подробности переговоров с новыми властями Сирии

      В Евросоюзе назвали условия отказа от российского газа

      Ида Галич объявила о беременности

      В России оценили возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС

      Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше