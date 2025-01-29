Украинская журналистка задала вопрос заявившему о поддержке Киева Рютте

Журналистка Панченко спросила Рютте об окончании конфликта на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к генсеку НАТО Марку Рютте после того, как тот высказался о поддержке Киева. Комментарий она разместила в соцсети X.

Рютте опубликовал пост, в котором заявил, что встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По словам генсека НАТО, они обсудили в том числе поддержку Украины.

«Ваша поддержка Украины стоила почти миллиона жизней украинцев. Когда вы закончите этот конфликт?» — спросила Панченко.

Ранее источник в Конгрессе США заявил американской газете The Washington Post, что Вашингтон приостановил военную и экономическую поддержку Украины.

Перед этим стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Уточнялось, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.