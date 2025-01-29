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19:57, 29 января 2025Бывший СССР

Украинские власти вывезли всех детей из Константиновки в ДНР

Украинский глава Донецкой ОВА Филашкин: Всех детей вывезли из Константиновки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Thissen / Globallookpress.com

Украинские власти вывезли всех детей из Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что город находится около линии боевого соприкосновения. Филашкин также назвал напряженной обстановку в населенном пункте.

В январе стало известно, что Украина насильно эвакуирует детей не только из Красноармейска (украинское название — Покровск), но и из Харьковской области. Как уточнялось, вывоз несовершеннолетних осуществляется в рамках операции «Белый ангел».

Ранее сообщалось, что из Харьковской области эвакуировали около 11 тысяч человек. Отмечалось, что людей вывезли из Купянска и других населенных пунктов региона.

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