Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 29 января 2025Экономика

В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий

В Госдуме подготовят к рассмотрению законопроект об индексации военных пенсий
Дмитрий Воронин
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Комитет Госдумы (ГД) по обороне поддержит и оперативно подготовит к рассмотрению на пленарном заседании законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, который скоро внесет в ГД российское правительство. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов, которого цитирует РИА Новости.

Как рассказал депутат, документ разработан для исполнения решения главы государства об индексации пенсий на уровень фактической инфляции, составившей в 2024 году 9,5 процента.

По словам Картаполова, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента, что позволит увеличить реальный размер пенсий в соответствии с указанным ориентиром. Также он напомнил, что законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента с 1 октября, что «повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу» в эти же сроки и на ту же величину (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии в России на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что с 1 февраля в стране вырастут более 40 пособий и выплат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

      В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      «Ангел» Victoria's Secret с голой грудью попала на обложку журнала

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      Лолита заявила об отмене концертов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше