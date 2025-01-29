В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий

В Госдуме подготовят к рассмотрению законопроект об индексации военных пенсий

Комитет Госдумы (ГД) по обороне поддержит и оперативно подготовит к рассмотрению на пленарном заседании законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, который скоро внесет в ГД российское правительство. Об этом заявил глава комитета Андрей Картаполов, которого цитирует РИА Новости.

Как рассказал депутат, документ разработан для исполнения решения главы государства об индексации пенсий на уровень фактической инфляции, составившей в 2024 году 9,5 процента.

По словам Картаполова, законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчета военных пенсий на уровне 93,59 процента, что позволит увеличить реальный размер пенсий в соответствии с указанным ориентиром. Также он напомнил, что законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5 процента с 1 октября, что «повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу» в эти же сроки и на ту же величину (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки повысить страховые и военные пенсии в России на 9,5 процента. Кабмину он поручил «принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий».

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что с 1 февраля в стране вырастут более 40 пособий и выплат.

