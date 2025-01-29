В Кремле рассказали об отношениях России и Белоруссии

Представитель Кремля Песков: отношения РФ и Белоруссии многопрофильные и тесные

Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

По его словам, российско-белорусские отношения многопрофильные и союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента России Владимира Путина, и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее посол Белоруссии в России Александр Рогожник заявил о пике отношений между Минском и Москвой. Он также отдельно поблагодарил Путина за поддержку республики.

До этого Песков назвал прозрачными и легитимными выборы президента Белоруссии.