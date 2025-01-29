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12:20, 29 января 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об отношениях России и Белоруссии

Представитель Кремля Песков: отношения РФ и Белоруссии многопрофильные и тесные
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Отношения России и Белоруссии многопрофильные и очень тесные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

По его словам, российско-белорусские отношения многопрофильные и союзнические, поэтому это является неотъемлемой частью повестки дня и президента России Владимира Путина, и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее посол Белоруссии в России Александр Рогожник заявил о пике отношений между Минском и Москвой. Он также отдельно поблагодарил Путина за поддержку республики.

До этого Песков назвал прозрачными и легитимными выборы президента Белоруссии.

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