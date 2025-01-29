Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 29 января 2025Экономика

В Петербурге впервые решили помыть дороги в январе

В Санкт-Петербурге впервые начали мыть дороги в январе из-за теплой погоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге впервые начали мыть автомобильные дороги в январе. Такое решение обусловлено аномально теплой погодой, сообщает «РИА Новости».

По словам специалистов комитета по благоустройству города, обычно улицы начинают мыть в марте и реже — в феврале. Однако необходимость провести такие работы в середине зимы появилась впервые.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что текущая неделя в России станет рекордно аномальной. Во многих городах страны температура воздуха значительно превысит климатическую норму. Согласно прогнозам, большого количество снега не будет до конца зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      16-летний москвич решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп

      В Литве назвали единственную версию крушения самолета под Вильнюсом

      Глава разведки Украины прокомментировал заявление о судьбе страны нецензурным анекдотом

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше