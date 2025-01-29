В России заочно приговорили наемника из Грузии к шести годам лишения свободы

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Грузии к 6 годам лишения свободы

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Грузии Автандила Каджая к шести годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Иностранца признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года Каджая в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих Вооруженных сил России. За это он получил определенную сумму денег.

Ранее Верховный суд ДНР заочно вынес приговор в отношении гражданина Грузии Темура Элиавы, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.

