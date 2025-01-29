В России запланировали заместить миллионы рабочих мест

Замминистра труда Платыгин: В РФ предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест

В ближайшие пять лет в России предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, большая часть этих специалистов нужна для замены уходящих на пенсию.

«Замещающая кадровая потребность — это сумма новых рабочих мест и рабочих мест, которые потенциально высвобождаются в связи с достижением работниками пенсионного возраста», — объяснил Платыгин.

Он уточнил, что по объему замещающей потребности на первом месте находится обрабатывающая промышленность. Там власти РФ рассчитывают заместить порядка 1,6 миллиона рабочих мест.

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что России не хватает около 1,5 миллиона рабочих рук в условиях исторически минимальной безработицы в 2,3 процента. В ближайшие годы дефицит работников увеличится и к 2030 году дойдет до двух миллионов.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, недостаток работников сегодня остается главным барьером для развития и роста экономики.