В российский поселок прилетела «мигающая коробка» на парашюте. На месте происшествия собрались военные

Жители села Чучково сообщили о прилете на парашюте мигающей коробки

Жители села Чучково Рязанской области сообщили о прилете «мигающей коробки». К приземлившемуся в поселке предмету были прикреплены парашюты, рассказали очевидцы.

Спустя некоторое время на территорию Чучково прибыли военные. Они осмотрели находку и оцепили место ее падения. В село была направлена группа саперов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава администрации Чучковского района Алексей Кондрашов заметил, что граждане были напуганы непонятным предметом, поэтому немедленно проинформировали о нем оперативные службы, чтобы избежать опасности. «Увидели люди, сигнализировали. Сейчас же время непростое. <…> Естественно, наши службы все доложили, куда надо», — пояснил чиновник.

Неизвестная «мигающая коробка» оказалась метеозондом

Неопознанный объект, приземлившийся на парашюте в Чучково, оказался метеорологическим зондом. Информацию об этом подтвердил заместитель главы местной администрации Максим Копейкин.

По его словам, после уточнения назначения предмета военное оцепление было снято. Чиновник высоко оценил реакцию местных жителей в данной ситуации, отметив их осторожность и предусмотрительность.

Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре — метеозонд так же зацепился за дерево Максим Копейкин заместитель главы администрации Чучковского района

Копейкин добавил, что при тщательном изучении специалистами на зонде нашли множество измерительных датчиков и приборов, отслеживающих температуру, давление и другие показатели.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жители Казани заметили в небе странный светящийся объект

В Казани местные жители также заметили в небе странный светящийся объект. Он перемещался с высокой скоростью, оставляя за собой сверкающий хвост.

Россияне выдвигали разные предположения о том, чем именно являлся объект, — некоторые не исключили, что в небе зафиксировали спутник Starlink. Отчетливее всего неопознанный объект был виден из сел Рыбная Слобода и Пестрецы.

Позже астроном Юрий Нефедьев заявил, что жители Казани наблюдали в небе болид — редкое для городской среды явление.

Вполне понятно, что это за объект. Это небольшого размера болид. Метеориты делятся по размерам. Те, что побольше, которые оставляют такой след, и видно, что происходит в атмосфере его распад и горение, — это болиды Юрий Нефедьев астроном

Нефедьев добавил, что чаще всего болиды можно увидеть над океанами, а не над городами. По его словам, это связано с тем, что населенные территории занимают небольшую по сравнению с водой площадь Земли.