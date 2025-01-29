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10:38, 29 января 2025Силовые структуры

В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

В Башкирии осудят пятерых мужчин за участие в массовой драке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкирии осудят пятерых мужчин за участие в массовой драке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

Им предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 8 июня 2024 года возле кафе между двумя компаниями произошел конфликт. Затем один из участников ссоры позвал на помощь своих знакомых. После этого они вместе избили пятерых оппонентов, которые получили различные травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе.

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