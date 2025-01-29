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16:15, 29 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали четырех человек за продажу наркотиков через интернет

В Приморье задержали четырех человек за продажу наркотиков через интернет
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Приморье задержали четырех человек за продажу наркотиков через интернет. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, задержанные организовали онлайн-магазин в одном из мессенджеров и осуществляли продажу через тайники-закладки по всему Приморскому краю. Сотрудники полиции установили и задержали троих мужчин 23, 25 и 27 лет из Владивостока и 44-летнюю женщину из села Раздольное.

В ходе обысков обнаружено более 900 граммов мефедрона, более 100 граммов гашиша, 52 грамма кокаина, 32 грамма МДМА, а также амфетамин и марки ЛСД. В гараже, который они использовали как склад и место упаковки, нашли еще 600 граммов производного N-метилэфедрона, весы и упаковочные материалы. Еще несколько свертков были изъяты в оборудованных тайниках.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за изготовление наркотических веществ в подпольной лаборатории.

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